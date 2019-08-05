Haberler» Güncel» Haber

94 yaşında, kışlık odununu sırtında taşıyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Hanife Topaloğlu (94), kışlık yakacağı odunu ormanlık alandan toplayıp, sırtında taşıyarak evine getiriyor.

05.08.2019 13:34 94 yaşında, kışlık odununu sırtında taşıyor
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde Hanife Topaloğlu (94), kışlık yakacağı odunu ormanlık alandan toplayıp, sırtında taşıyarak evine getiriyor. Gün içinde iki kez sırtına yüklediği odunlarla 3 kilometrelik mesafeyi yürüyen Hanife Topaloğlu, ilerleyen yaşına rağmen dinç ve dinamik görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Bayramiç ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Alakeçi köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Hanife Topaloğlu, çocuklarının yardım talebini kabul etmeyerek her işi kendisi yapıyor. Topaloğlu, kışlık odununu da yaz aylarında ormandan topluyor. Her gün köye 3 kilometre mesafedeki ormanlık alana giderek, kırık ağaç dallarından topladığı odunları sırtına yükleyen Topaloğlu, yürüyerek evine getiriyor. Topaloğlu, topladığı odunları ocakta yemek pişirmede de kullanıyor. Yaz boyunca haftanın 3 günü ormanlık alana odunı toplamaya gittiğini belirten Hanife Topaloğlu, "Kışlık odunlarımı kendim hazırlıyorum. Ormanlık alandaki kırık ağaç dallarını topluyorum. Geçen yıl getirdiğim odunları yeni kullanıyorum. Tasarruflu olmak lazım" dedi.


Bayramiç, Hanife, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:29   Bursa Orhaneli'nde orman yangını 6
14:27   Kamyonet hırsızlığı
14:27   Kamyonetle çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
14:26   Kurbanlık satıcıları sahte para konusunda uyarıldı
14:26   Yaralı hayvanlar, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı
14:26   DHA YURT BÜLTENİ - 10
14:25   Şahin, Gastroantep Festivali öncesi sektör temsilcileriyle toplandı