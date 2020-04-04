Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

94 yaşındaki Şahsine Tüfekçi'nin maaşını, kaymakam evine giderek verdi

Edirne'de Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köyde yaşayan 94 yaşındaki Şahsine Tüfekçi'nin yaşlılık maaşını, evine götürerek teslim etti.

04.04.2020 19:19 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:21
Edirne 'de Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, köyde yaşayan 94 yaşındaki Şahsine Tüfekçi'nin yaşlılık maaşını, evine götürerek teslim etti.
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanıyor.
Lalapaşa ilçesinde bu kapsamda birçok vatandaşın ihtiyacı giderildi.
Kaymakam İmrak, Vaysal köyünde yaşayan Şahsine Tüfekçi'yi ziyaret ederek kendisine yaşlılık maaşını verdi.
İmrak'a teşekkür eden Tüfekçi, "Devletimizden Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim okudum, herkese dua ettim." dedi.
İmrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduklarını söyledi.
Yaşlıların "baş tacı" olduğunu belirten İmrak, "Jandarmamız, polisimiz, sağlık, PTT ve Kaymakamlık görevlilerimizle onlara yardımcı oluyoruz. Şahsine teyzemiz ilçeye her geldiğinde bizi ziyaret ederdi. Biz de koronavirüsle mücadele sürecinde evinde kalmasını söyleyerek onu ziyaret ettik. Yaşlılarımızın hal ve hatırlarını sormayı sürdüreceğiz " diye konuştu. 94 yaşındaki Şahsine Tüfekçi’nin maaşını, kaymakam evine giderek verdi

Kaynak: AA

Etiketler: Lalapaşa, Edirne, Güncel

Haberin Videosu :

94 yaşındaki Şahsine Tüfekçi'nin maaşını, kaymakam evine giderek verdi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››94 yaşındaki Şahsine Tüfekçi'nin maaşını, kaymakam evine giderek verdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor! Can kaybı 15 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüs ölümleri hız kesmiyor! Can kaybı 15 bini geçti
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı Haberler
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri kayalarla kapattı
İBB paylaştı! İşte İstanbul’da eve kapananların oranı Haberler
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
’Maskeler pahalı’ dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:44: Özçekim yaparken kayalıklardan düşen kişi yaralandı - Haber 19:44: Aksaray'da bir köy karantinaya alındı - Haber 19:43: - Rusya'da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 4 yaralı - Haber 19:42: Dilovası'nda pazar giriş ve çıkışları kontrol altına alındı - Haber 19:42: Aydın'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Haber 18:37: Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı - Haber 18:27: Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı - Haber 18:02: İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler