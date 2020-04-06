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95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı

İzmir'de korona virüs tedavisi gören 95 yaşındaki adam hastalığı yenip taburcu oldu. 95 yaşındaki İsmail amca hastaneden oynayarak ayrıldı. O anları Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sosyal medya hesabından paylaştı.

06.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:44

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında kayıp sayısı artarken umut veren haberler de gelmeye devam ediyor.

İzmir 'deki bir hastanede korona virüs tedavisi gören 95 yaşındaki bir adam, zorlu süreci atlatarak hastalığı yendi. Doktorların alkışları eşliğinde taburcu olan İsmail amca, hastaneden oynayarak çıktı.

CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜR PAYLAŞTI

95 yaşındaki İsmail amcanın taburcu olduğu anki görüntüleri ise Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, sosyal medya hesabından paylaştı. Doğan, görüntülere "İzmir'de yaşayan 95 yaşındaki İsmail amcamız da koronavirüs tedavisini başarıyla tamamladı" notunu düştü.

95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Hasan Doğan, İzmir, Güncel

Haberin Videosu :

İzmir'de 95 yaşında koronavirüsü yendi

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