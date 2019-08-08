95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor

Alüminyum sektöründe faaliyet gösteren ve geçtiğimiz yıl konkordato sürecine giren Burak Alüminyum'da yeni bir gelişme yaşandı. 95 yıllık şirketin, bankalarla olan borç yapılandırmasını tamamlamış ve konkordato sürecinden çıkış hazırlığına girmiş olduğu öğrenildi.

EN BÜYÜK 100 İHRACATÇI FİRMA ARASINDA YER ALIYOR

2018'in Ağustos ayında konkordato talebinde bulunan Burak Alüminyum, Türkiye'nin en büyük 100 ihracatçı firması arasında yer alıyor. Ürünlerini 50'ye yakın ülkeye ihraç eden şirket, 7 sene önce Lüleburgaz'da yeni bir üretim tesisini devreye soktu.

'BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKTIK'

Şirketten yapılan açıklamada, firmanın konkordato sürecine girmesinin nedeni olarak, TL'deki ani değer kaybı ve kısa vadeli banka borçlarında yaşanan sorunlar gösterilirken, mevcut süreç ile ilgili olarak, "Piyasaları mağdur etmeyen bir süreç yönetimi yapıldığı ve tüm zorluklara rağmen taahhütlerini yerine getirmiş aynı zamanda özellikle ihracat müşteri portföyünü yeni anlaşmalarla genişletmeyi başarmış ve bu süreçten güçlenerek çıkmayı başarmış olmanın gururunu yaşamaktayız" ifadelerini kullanıldı.

Konkordato sürecinden çıkmak için hazırlıkların tamamlandığını kaydeden firma, bankalara olan borçların yapılandırılmasının tamamlandığını da kaydetti.