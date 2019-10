Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Birileri için, bir kesim için değil herkes için, toplumun her kesimi, 82 milyon için adaletin dağıtıldığı sistem bizim arzu ettiğimiz sistemdir. 82 milyon vatandaşımızın bir kişisinde bile 'bana karşı adalet farklı bir tutum içerisine girer' düşüncesi varsa burada adalet tecelli etmemiş demektir." dedi.

Gül, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) düzenlediği "950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet Paneli"nde, adaletli yönetimin bütün toplumların hedefi olduğunu söyledi.

TBB Genel Merkezi'nde düzenlenen panelde, Yusuf Has Hacip'in bir siyasetname niteliği taşıyan, yol gösterici olan "Kutadgu Bilig" adlı eserinin önemli bir örnek olduğuna işaret eden Gül, aradan bin yıl geçtikten sonra da adaletin nasıl iyi tecelli edeceğinin arayışı içerisinde bulunulduğunu dile getirdi.

Gül, insanlığın her zaman adalet duygusuyla ayakta durduğunu vurgulayarak, "İnsan susuz, ekmeksiz, aşsız kalabilir ama adaletsiz asla ayakta kalamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Mutluluğun formülünün, ortaya çıkarılmaya çalışılanın adalet olduğuna dikkati çeken Gül, Yusuf Has Hacip'in "Adalet göğün direğidir." ifadesini hatırlatarak, gökyüzünün kendi merkezinde adalet sayesinde durduğunu ifade etti.

Gül, Yusuf Has Hacip'in adaletsizliği hukuka değil uygulayıcılara bağladığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kutadgu Bilig'ten çıkarmaya çalıştığımız mana, hukuk devleti demokrasiyi, insan onurunu insan hak ve özgürlüklerini, yasa önünde eşitliği teminat altına alan tüm kurumsal işleyişinde kendisini hukukla bağlı sayan bir devlet anlayışıdır. Bin yıl önce de Yusuf Has Hacip bunu yazmış, bin yıl sonra da bunu konuşuyor, ayakta tutmaya çalışıyoruz, bin yıl geçse de aramaya, ortaya koymaya, korumaya çalıştığımız değer bu değerdir. Adalet güneş gibidir, güneş nasıl herkese eşit şekilde ışığından yararlandırıyorsa, adalet de öyledir. Güneş, doğan, nefes alan, yaşayan her canlı için ışığını paylaşır. Güneşin önüne geçerek, farklı düşünceden, ideolojiden olanlara gölge yaparak güneş ışığını az verirseniz, kısarsanız orada adalet tecelli etmez."

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne de değinen Gül, bu belgenin temel vizyonunun güven veren ve erişebilir adalet olduğunu bildirdi. Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:

"Birileri için, bir kesim için değil herkes için, toplumun her kesimi, 82 milyon için adaletin dağıtıldığı sistem bizim arzu ettiğimiz sistemdir. 82 milyon vatandaşımızın bir kişisinde bile 'bana karşı adalet farklı bir tutum içerisine girer' düşüncesi varsa burada adalet tecelli etmemiş demektir. Uygulayıcılar, yargı paydaşları, bu ülkenin vatandaşları olarak eksikleri tamamlamak zorundayız. Hukuku her şeyin üstünde gören anlayışla adalet tecelli olur. Bu duyguyu adım adım mevzuatıyla, uygulamasıyla hayata geçirirsek mutluluğun bilgisine o zaman ulaşmış oluruz."

"Adalet ile devletin varlığı, bekası arasında doğrudan ilişki vardır"

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de adaletin veciz cümlelerle ifade edildiğini belirtti.

Türk Milleti'nin içinde olmadığı bir dünya tarihinin yazılamayacağına vurgu yapan Cirit, "Bugün bize ayar vermeye çalışanların geçmişte bizim gibi muhteşem tarihi, medeniyeti yok. 16 tane büyük devlet kurmuşuz. Bunlar adalet ideali, temeli üzerine yükselmişler. Adalet ile devletin varlığı, bekası arasında doğrudan ilişki vardır." diye konuştu.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise Orta Asya'da, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada kimse yokken Türklerin bulunduğunu söyledi.

Kutadgu Bilig'in de bu kökün en önemli ispatları arasında yer aldığına işaret eden Feyzioğlu, Kutadgu Bilig'in "mutlululuk bilgisi" demek olduğunu hatırlattı.

Mutluluk bilgisinin özünde de adalet olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, "Adalet varsa gerçek anlamda mutluluk olur. Kutadgu Bilig, bugünün evrenselleşmiş adalet kavramının altındaki en temel yapı taşlarından birisidir. Belki de Kutadgu Bilig olmasaydı bugünün adalet kavramı bu şekilde şekillenmezdi." ifadesini kullandı.

Panelde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, bir sunum yaparak çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakanlar Gül ve Ersoy Hukuk Müzesi'ni açtı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yargıtay Başkanı Cirit, TBB Başkanı Feyzioğlu, panel öncesinde, genel merkezde oluşturulan Hukuk Müzesi'nin açılışını yaptı.

Feyzioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, müzelerin artık eğitim kurumlarına dönüştüğünü belirterek, Hukuk Müzesi'nde de toplumun çeşitli kesimlerine eğitimler verdiklerini anlattı.

Müzede, Türkiye'nin ilk kadın hukukçularına ait bilgi ve fotoğraflardan, zamanla değişen avukat ve hakim cübbelerine, duruşma salonlarında yıllarca kullanılan daktilolara kadar birçok materyal yer alıyor.

