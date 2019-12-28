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96 polisle ünlü gece kulüplerine operasyon

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde ünlü gece kulüplerine yönelik 96 polisle operasyon düzenlendi.

28.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:28 96 polisle ünlü gece kulüplerine operasyon
'ın ve ilçelerinde ünlü gece kulüplerine yönelik 96 polisle operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu KOM Grup Amirliği koordinesinde Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde 24 ekip ve 96 personel ile birlikte sahte/kaçak alkollü içki satışı ve açık vaziyette içki sunumu yapan eğlence mekanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Gece saat 00.00 ile 02.00 saatleri arasında yapılan alkol operasyonu kapsamında, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde toplamda 24 iş yerine yönelik uygulamada 3 iş yerinde polis ekiplerince yapılan aramada, 101 şişe farklı marka ve ebatlarda sahte olduğu değerlendirilen alkollü içki ele geçirildi.

Operasyonda 369 şahsın GBT sorgusu da yapılarak basit yaralama suçundan aranması bulunan 1 zanlı, mala zarar verme suçundan aranması bulunan 1 şüpheli yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

5607 SKM suçundan 3 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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