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96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım Dede, sağlıklı yaşamın sırrını anlattı

SAMSUN'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 96 yaşındaki Kasım Akyüz, "Köyde doğal beslendim, uykuma dikkat ettim ve hiç sigara içmedim" dedi.

16.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:47
96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım Dede, sağlıklı yaşamın sırrını anlattı

SAMSUN'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 96 yaşındaki Kasım Akyüz, "Köyde doğal beslendim, uykuma dikkat ettim ve hiç sigara içmedim" dedi.

Atakum ilçesinde 20 Mart'ta vefat eden Refika Akyüz (94) için Amasya'nın Taşova ilçesindeki cenazesine katılanlardan birinin koronavirüs testi pozitif çıkınca eşini kaybeden Kasım Akyüz ve oğlu Yusuf (65), Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkan baba ve oğlu tedaviye alındı. Sağlığına kavuşan Kasım Akyüz ile Yusuf Akyüz, 8 Nisan'da taburcu oldu. Evine dönen baba ve oğlu 14 günlük karantina süresinin dolmasını bekliyor.

96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım Akyüz hayatı boyunca hep doğal beslendiğini söyleyerek "65 yaşına kadar köyde yaşadım. Gençliğimizde hep tarla tapanda çalıştım, ot biçtim, tarla sürdüm. Hep taze ev yapımı yoğurt, süt, kaymak tüketirim. Doğal besinlerle beslenirdim. Buğday ektim, kendi ürettiğimiz undan ekmek yapıp yedik. Erken uyuyup, erken kalkarım. Dikkat ederim. Alkol, sigara hiçbir şey tüketmedim. Kahvehane alışkanlığım da hiç olmadı. Doktora çok nadir giderim. Bu yaşıma kadar hiç ameliyat bile olmadım. Kendime dikkat ederdim" dedi.

Oğlu Yusuf Akyüz ise babasının hiçbir sıkıntısını kafasına takmadığını belirterek, "Babam hiçbir şeyi kendine dert etmez. Bizlere de bunu öğretti. Mutlu olmaya çalışır, kendini üzmek istemez. Sosyal bir insandır, insanlarla sohbet etmeyi çok sever. Türkiye gündemini takip eder mutlaka her gün gazete alır ver okur. Bize her zaman 'Yemenize dikkat edin, fazla yemek yemeyin ve zamanında yemeğinizi yiyin' der. Biz de onun dediklerini yapmaya çalışıyoruz. Babam 96 yaşında koronavirüsü yendi. Kas kaybı var, yürümekte zorlanıyor ama yaşı fazla olmasına rağmen virüsün etkilememesi bizi de hem sevindirdi hem de şaşırdık. Babam başardı, ben bunu bağışıklık sisteminin güçlü olmasına bağlıyorum. Erken teşhis ve ilaçların verilmesinin etkili olduğuna inanıyorum. Bizim ailemizde 9 kişi koronavirüs pozitif çıkması nedeniyle hastanede yattı, 8'i hastaneden çıktı 1'nin tedavisi ise devam ediyor. Onun da durumu iyi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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