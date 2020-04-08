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96 yaşında oğluyla koronavirüsü yendi, komşuları alkışla karşıladı

SAMSUN'da, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Kasım Akyüz (96) ile oğlu Yusuf Akyüz (65), hastalığı yenerek taburcu oldu.

08.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:06
96 yaşında oğluyla koronavirüsü yendi, komşuları alkışla karşıladı

SAMSUN'da, koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Kasım Akyüz (96) ile oğlu Yusuf Akyüz (65), hastalığı yenerek taburcu oldu. Evlerine dönen baba ve oğlu komşuları tarafından alkışlarla karşıladı.

Atakum ilçesinde 20 Mart'ta vefat eden Refika Akyüz (94) için Amasya'nın Taşova ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılanlardan birinde koronavirüs bulunduğunun belirlenmesi üzerine eşini kaybeden Kasım Akyüz ve oğlu Yusuf Akyüz koronavirüs testi yaptırmak için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan koronovirüs testleri pozitif çıkan baba ve oğlu tedaviye alındı. Yapılan tedavinin ardından koronavirüs testi negatif çıkan baba ve oğlu taburcu oldu. Evine dönen baba ve oğlunu komşuları alkışlarla karşıladı.

'HİÇ SEMPTOM OLUŞMADAN YENDİK'

14 gün süreyle evlerinde karantinada kalacaklarını söyleyen Yusuf Akyüz, "Annem vefat etti. Cenaze töreninde bulunanlardan birinde koronavirüs çıkınca biz de hastaneye başvurduk. 27 Mart'ta da babamda ve bende de testlerde koronavirüs pozitif çıktı. Hiçbir sıkıntı çekmeden hastalığı atlattık. Bugün yapılan testlerde ise sonuçlarımız ikimizin de negatif çıkınca taburcu olduk. Şimdi 14 gün süreyle evimizde karantinada kalacağız. Biz hiçbir semptom olmadan, rahatsızlanmadan hastaneye gittik. Çok erken başvurduğumuz için ilaçların etkisiyle tedavi gördük. Koronavirüsü hiç semptomlar oluşmadan yendik. Herkes evde kalsın bu hastalığa yakalanmasın. Yakalanırlarsa da umutsuzluğa kapılmasınlar. Erken teşhisin çok faydası var. Kurtulamazlar diye düşünmesinler, biz koronavirüsü yendik. Hiç kimse ümitsizliğe düşmesin. İnşallah herkes kurtulacak bu beladan" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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