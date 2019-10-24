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96. Yıl Cumhuriyet Koşusu düzenlendi, koşuda fenalık geçiren sporculara öğretmenler yardım etti

96. Yıl Cumhuriyet Koşusu düzenlendi, koşuda fenalık geçiren sporculara öğretmenler yardım ettiBURDUR - Burdur'da yüzlerce genç 96. Yıl Cumhuriyet Koşusunda ter döktü.

24.10.2019 15:12
96. Yıl Cumhuriyet Koşusu düzenlendi, koşuda fenalık geçiren sporculara öğretmenler yardım etti
BURDUR - Burdur'da yüzlerce genç 96. Yıl Cumhuriyet Koşusunda ter döktü.
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ve Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından Burdur'da 96. Yıl Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. Yıldız Kızlar-Erkekler dallarında düzenlenen yarışlara toplam 120 kız ve 180 erkek öğrenci katıldı. Çatalpınar Kavşağı'ndan start alan koşucular, Cumhuriyet Meydanı'ndaki bitiş noktasına ilk ulaşmak için mücadele etti.
Yarışmayı tamamlayan Yıldız Kızlar arasında fenalık geçiren sporculara finiş noktasında öğretmenler yardımcı oldu. Yarışlar sonunda 2 bin metre Yıldız Kızlarda Şeyma Solak birinci, Fatma Kartal ikinci, Fahriye Ergen üçüncü oldu. 3 bin metre Yıldız Erkeklerde Abdurrahman Hüseyin Amer birinci, Şefik Can Özkan ikinci, Avil Hüseyin Amer üçüncü oldu. Dereceye girenlere madalya ve hediyeleri 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında verilecek.
96. Yıl Cumhuriyet Koşusu düzenlendi, koşuda fenalık geçiren sporculara öğretmenler yardım etti

Burdur, Genel

Kaynak: İHA

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