96. yıl dönümünü "Coşkuyla, Umutla, Hep Birlikte" kutluyor

Kadıköy Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun

Bando ile başlayacak etkinlikler söyleşiler, yelken yarışları, klasik otomobil konvoyu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar konserleriyle devam edecek. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının en görkemlisi ise her zamanki gibi 29 Ekim'de Bağdat Caddesi'nde yapılacak yürüyüş olacak.

CUMHURİYET BANDOSU KADIKÖY'ÜN MAHALLELERİNDE

Cumhuriyet Bandosu, bu yıl da Kadıköy'ün çeşitli noktalarında bayram coşkusunu yaşatacak.19 Ekim Cumartesi saat 14.00'te Osmanağa Mahallesi, Altıyol'da başlayacak bando Caferağa, Suadiye, Caddebostan, Hasanpaşa, Koşuyolu, Acıbadem, Merdivenköy, Dumlupınar, Zühtüpaşa Mahallesi gibi pek çok noktada bayram coşkusunu her gün Kadıköy'ün mahallelerine taşıyacak. Cumhuriyet coşkusu Kadıköy Gönüllülerinin düzenlediği günün önemini anlatan söyleşilerle devam edecek. Öte yandan 21 Ekim Pazartesi saat 10.00'da Kadıköy İskele Meydanı Atatürk Anıtı'nda Meşale Yakma Töreni yapılacak. Her yıl olduğu gibi bayrak dağıtımı da 26 Ekim Cumartesi Kadıköy Altıyol, General Asım Gündüz Caddesi'nde gerçekleşecek.

YELKEN YARIŞLARINA 200 SPORCU KATILIYOR

İki hafta sürecek programda Marmara Yelken Kulübü'nün Cumhuriyet Bayramı Kupası yelken yarışı da renkli görüntülere sahne olacak. İstanbul'da bulunan tüm yelken kulüplerinden 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek ve 4 gün sürecek yarışlar Caddebostan Sahili'nden izlenebilecek.

KLASİK OTOMOBİLLER VE BİSİKLETLİLER KUTLAMALARA RENK KATACAK

29 Ekim Salı Saat 10.00'da bisikletlerin ve klasik otomobillerin oluşturacağı konvoylar sabah saatlerinden itibaren bayram coşkusunu Kadıköy'e taşıyacak. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin organize ettiği Cumhuriyet Konvoyu ile 29 Ekim Bisikletçileri'nin oluşturacağı bisikletli korteji 60'ıncı Yıl Göztepe Parkı'ndan başlayacak. Bağdat Caddesi'nde ilerleyecek konvoy, Beşiktaş Dolmabahçe'de son bulacak.

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ KADIKÖYLÜLERİ BULUŞTURACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktasını ise bu yıl da "Cumhuriyet Yürüyüşü" oluşturuyor. Kadıköy Belediyesi, Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar'da saat 19.00'da başlayacak yürüyüş için hazırlıklarını tamamladı. Cumhuriyet sevdalıları, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle 29 Ekim Salı akşamı Bağdat Caddesi'nde buluşacak.