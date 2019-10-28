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"96. Yıl Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "96. Yıl Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

28.10.2019 20:29
Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "96. Yıl Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.
Kayseri Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen programda, merkez Talas ilçesinde bulunan Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdu önünde bir araya gelen yaklaşık bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atarak yamaç paraşütü indirme alanına kadar yürüdü.
Cumhuriyet'in 96. yılını birlik, beraberlik ve coşku ile kutlamak için düzenlenen yürüyüşün ardından gençler, Alperen Kekilli'nin konserini dinledi.
Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 96. kuruluş yıl dönümüne özel yürüyüş ve konser tertiplediklerini söyledi.
Cumhuriyetin bekçileri olarak cumhuriyete ve bayrağa sahip çıktıklarını vurgulayan Turan, devlet ve millet olarak, birlik ve beraberlik içinde nice 29 Ekimleri birlikte kutlama temennisinde bulundu.
Yürüyüşe, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Serkan Tok da katıldı.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA


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