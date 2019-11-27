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960 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenleniyor

Gaziantep'te helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı, 960 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştiriliyor.

27.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:44
'te helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı, 960 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu gerçekleştiriliyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başta narkotik, terör ve asayiş olayları olmak üzere kentte suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına yönelik belirlenen adresler abluka altına alındı.
, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle araçların ve şahısların arandığı operasyonda 24 adrese de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu 960 polisin katıldığı operasyonun 24 saat sürmesinin beklendiği bildirildi.
960 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenleniyor

Helikopter, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA


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