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97 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 97 düzensiz göçmen yakalandı.

10.11.2019 16:33 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:35
'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 97 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de yasa dışı geçişleri önleme çalışmaları kapsamında devriye görevi yapan sahil güvenlik unsurları Kadırga Burnu, Ahmetçe Altı ve Babakale köyü açıklarında 3 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Sri Lanka, Pakistan ve Suriye uyruklu 97 düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu Komutanlığı'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
97 düzensiz göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA


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