97 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

15 Kasım 2018 Perşembe 14:49



15 Kasım 2018 Perşembe 14:49

Amasya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 97 şişe kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içki alışverişinin olduğu esnada yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ile İstihbarat Şubesi ekiplerince sahte bandrollü kaçak içki alışverişi yapılacağı duyumu alınması Havza tünelleri girişinde duran iki araçta arama yapıldı. Aracın birinde değişik markalarda toplam 97 şişe kaçak içki tespit edildi. Kaçak içkilere el konuldu.Gözaltına alınan Merzifon nüfusuna kayıtlı T.D. ile oğlu E.D. ve Samsun Çarşamba nüfusuna kayıtlı A.Ö. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - AMASYA