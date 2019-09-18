Balıkesir'de 98 öğrenci kaşıntı şikayetiyle tedavi altına alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi İbrahim Ethem Akıncı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinden bazılarının yüzlerinde, özellikle ağız çevresinde kaşıntı ve yanma şikayetleri başlayınca durum, idare tarafından sağlık ekiplerine bildirildi. Çevredeki hastanelere götürülen 98 öğrenciye ayakta müdahale edildi. Çocukların aileleri de hastaneye geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, yaptığı açıklamada, öğrencilerin şikayeti üzerine okula sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini söyledi.

"KİMSE ENDİŞELENMESİN"

Olayın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını belirten Yıldız, "Okuldaki su, deterjan ve yemeklerden incelemek üzere örnekler alındı. Büyük ihtimalle sudan kaynaklandığını düşünüyoruz. Öğrencilerimizin ciddi bir durumu yok, kimse endişelenmesin." diye konuştu.

"HAYATİ RİSKİ OLAN ÇOCUĞUMUZ YOK"

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz da hastaneye kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Yavuzyılmaz, öğrencilerin ellerinde yüzlerinde yanma, gözlerinde yaşarma ve yanma şikayetiyle hastanelere gönderildiğini anımsatarak, şunları kaydetti: Bir kısmını ailelerine teslim ettik. Diğer çocuklarımızın da taburcu edip ailelerine teslim ediyoruz. Hayati riski olan hiçbir çocuğumuz yok. Burada yatıp müşahede altında tutmamız gerektirecek sıkıntımız yok. Bir saat içinde bütün çocuklarımızı taburcu etmiş olacağız. Sebebi konusunda Çevre Şehircilik, AFAD ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri numunelerini aldı, çalışmaları yapacaklar. Sonucunda herhangi bir olumsuz bir durumla karşılaşırsak ona göre hareket edeceğiz.