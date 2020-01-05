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99 can dostu sahiplendirildi

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 2019'da 99 hayvana sıcak yuva bulduklarını belirterek, vatandaşlara can dostları satın almak yerine barınaktan sahiplenme çağrısında bulundu.

05.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:12 99 can dostu sahiplendirildi
Belediye Başkanı Asım Balcı, 2019'da 99 hayvana sıcak yuva bulduklarını belirterek, vatandaşlara can dostları satın almak yerine barınaktan sahiplenme çağrısında bulundu.

Altındağ Belediyesi, Tatlar Mahallesi'nde bulunan modern barınağı ile hayvanlara şefkat eli uzatıyor. Sokakta yaşayan hayvanları yalnız bırakmayan Altındağ Belediyesi, ilçe genelinde besleme çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen noktalarda periyodik olarak besleme çalışması yapan belediye görevlileri, yaralı ve güçten düşmüş hayvanların da tedavilerini gerçekleştiriyor. 2019 yılında Altındağ genelinde 763 sokak hayvanına aşı yapan ekipler, 279 güçten düşmüş hasta hayvanın da tedavilerini gerçekleştirdi. Altındağ Belediyesi, barınaktaki 99 sokak hayvanı da sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

"Besleme yapıyoruz"

Sokak hayvanları için periyodik besleme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Kış aylarında Altındağ Belediyesi olarak belirli noktalarda can dostlarımız için besleme çalışmalarını yürütüyoruz. Bunun dışında da Tatlar Mahallesi'nde bulunan modern barınağımızla can dostlarımıza kucak açıyoruz. 2019'da 99 can dostumuzu yeni yuvalarına teslim ettik. Evlerinde hayvan beslemek isteyen hemşehrilerimiz, pet-shop'lardan satın almak yerine barınağımızdan sahiplenebilirler" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Asım Balcı, Altındağ, Güncel

Kaynak: İHA

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