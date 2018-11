99 Yaşında Her Gece Matematik Problemi Çözmeden Uyumuyor

23 Kasım 2018 Cuma 12:39



DOĞANCAN BİNGÖL - İzmir 'de yaşayan 99 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Hasan Tahsin Abakan, "Gözlerim artık eskisi gibi görmese de problem çözmeye devam ediyorum. Cebir ve geometriye olan bağımı yitirmemek için her gece uyumadan önce matematik problemleri çözüyorum" dedi. Karşıyaka ilçesinde adını taşıyan sokaktaki evinde yaşamını sürdüren Abakan, 1938 yılında, sınav komisyonunda Türkiye 'de yüksek matematik öğretiminin yaygınlaşmasında rol oynayan Kerim Erim ile dünyaca ünlü matematikçi Cahit Arf 'ın yer aldığı yeterlilik sınavını geçerek başladı.Türkiye'nin birçok şehrinde görev yapan Abakan, 36 yıllık meslek hayatı boyunca öğrencilerine hep matematiği sevdirmek için çabaladı.İlerleyen yaşına rağmen matematiği bırakmayan Abakan, sayılara olan ilgisini yitirmemek için de her gece soru çözdükten sonra uyuyor.Hasan Tahsin Abakan, AA muhabirine, bir öğretmenin asla emekli olup kenara çekilmemesi, son nefesine kadar öğrenmeye ve öğretmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.Öğretmenin, insanların hayatını şekillendirdiğini dile getiren Abakan, görev yaptığı sürece öğretme heyecanını hiç kaybetmediğini dile getirdi."Her sabah özenle hazırlanıyordum"Görev yaptığı dönemde okula gitmek için her sabah heyecanla uyandığını ve özenle hazırlandığını anlatan Abakan, şöyle konuştu:"Yeni nesil matematik öğretmenlerine tavsiyem yaptıkları işe özen göstersinler. Çizdikleri geometrik şekillerine çok dikkat etsinler. Bir ressam tabloya nasıl resim çiziyorsa öğretmen de tahtaya geometriye bu düşünceyle resmetmeli bu şekilde öğrencinin zihninde kalıcı bir etki bırakabilir.Okula giderken kıyafetlerimin ütüsüne özen gösterirdim. Saçım, sakalım hepsi derli toplu düzgün ve temiz olurdu. Çünkü öğrencinin karşısına geçtiğinde kıyafetin ciddiyeti vurgular. Bu ciddiyeti gören öğrenciyi etkin altına alıp anlatmak istediğini daha etkili bir şekilde anlatabilirsin. Bu işe ve kendine verdiğin değeri gösterir."Öğrencilerinin sık sık kendisini ziyaret ettiğini anlatan Abakan, bu görüşmelerde genellikle eski günlerden konuştuklarını dile getirdi.Emekliliğinin üzerinden yaklaşık 45 yıl geçtiğini vurgulayan Abakan, "Yarım asır oldu ama matematiğe olan ilgimi hiç kaybetmedim. Bir asra yaklaşan ömrümde çok fazla soru çözdüm. Gözlerim artık eskisi gibi görmese de problem çözmeye devam ediyorum. Cebir ve geometriye olan bağımı yitirmemek için her gece uyumadan önce matematik problemleri çözüyorum. Öğretmenlik mesleğine çok bağlıyım belki de bunun nedeni matematik. Sayılara ve problemlere olan sevgim hiç bitmedi. Aktif çalıştığım dönemle şu an arasında çok fark var. Yeni formüller ve pratikler geliştirildi. Bunları da öğrenmek istiyorum." diye konuştu.