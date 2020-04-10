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99 yaşındaki 2'inci Dünya Savaşı gazisi, koronavirüsü yendi

99 yaşındaki 2'inci Dünya Savaşı gazisi, koronavirüsü yendiİngiltere, (DHA) ? İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde, 2. Dünya Savaş gazisi Albert Chambers (99), yakalandığı koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

10.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:09
99 yaşındaki 2'inci Dünya Savaşı gazisi, koronavirüsü yendi
İngiltere , (DHA) ? İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde, 2. Dünya Savaş gazisi Albert Chambers (99), yakalandığı koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Savaş gazisi Chambers, hastaneden sağlık görevlilerinin alkışları eşliğinde taburcu oldu.
İngiltere'nin Yorkshire bölgesi Doncaster kentinde yaşayan ve bu yılın Temmuz ayında 100 yaşına basacak olan 2. Dünya Savaşı gazisi Albert Chambers, 3 hafta önce koronavirüse yakalandı. Başka bir hastalık sebebiyle hastaneye gelen Chambers, koronavirüs belirtileri gösterince, test edildi ve hemen tedavi altına alındı. Yüksek risk tehlikesi taşıyan 99 yaşındaki savaş gazisi, ailesinin endişelerine karşı iyileşerek taburcu oldu.
ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE TABURCU OLDU
Tickhill Road Hastanesi'nden sağlık görevlilerinin alkışlarıyla taburcu olan Chambers, 'Çok teşekkür ediyorum, benim için yaptığını her şeye minnettarım. Daha iyi olamazdım' dedi. Basına konuşan yakınları ise, Chambers'ın koronavirüs kaptığını öğrendiklerinde yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünerek endişelendiklerini ama savaş gazisinin dayanıklı çıktığını ifade etti. 99 yaşındaki 2’inci Dünya Savaşı gazisi, koronavirüsü yendi

Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, DHA, Güncel
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