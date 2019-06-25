25.06.2019 13:57
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99 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

99 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde 99 yaşındaki bir adam evinde ölü bulundu.

Denizli 'nin Tavas ilçesinde 99 yaşındaki bir adam evinde ölü bulundu. Şahsın cesedine evin kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, olay Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi Karaaliler Sokak'ta meydana geldi. Tek başına yaşadığı öğrenilen 99 yaşındaki Kadir Dağdelen isimli vatandaştan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Dağdelen'in kaldığı evin kilitli kapısını açamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri özel ekipmanlar kullanarak evin demir kapısını kırıp içeri girince talihsiz adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Dağdelen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
İtfaiye , Denizli , Tavas , 3. Sayfa

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