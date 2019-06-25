25.06.2019 20:51
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99 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

99 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Adamın cansız bedenini evin kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri bulduDENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçesinde 99 yaşındaki bir adam evinde ölü bulundu.

99 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Adamın cansız bedenini evin kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri buldu
DENİZLİ - Denizli 'nin Tavas ilçesinde 99 yaşındaki bir adam evinde ölü bulundu. Şahsın cesedine evin kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri ulaştı.
Edinilen bilgilere göre, olay Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi Karaaliler Sokak'ta meydana geldi. Tek başına yaşadığı öğrenilen 99 yaşındaki Kadir Dağdelen isimli vatandaştan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Dağdelen'in kaldığı evin kilitli kapısını açamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri özel ekipmanlar kullanarak evin demir kapısını kırıp içeri girince talihsiz adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Dağdelen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.99 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA
Denizli , Tavas , İtfaiye , 3. Sayfa

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