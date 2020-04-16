Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

99 yaşındaki kadın korona virüsü yendi

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'de de etkisini gösteren korona virüs salgını yayılmaya ve can kaybına neden olmaya devam ederken, sevindirici anlar da yaşanıyor.

16.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:33
99 yaşındaki kadın korona virüsü yendi
Tüm dünyayla birlikte Türkiye 'de de etkisini gösteren korona virüs salgını yayılmaya ve can kaybına neden olmaya devam ederken, sevindirici anlar da yaşanıyor. 99 yaşındaki Halide Dereli iki haftalık tedavisinin ardından koronayı yenerek hastaneden taburcu olurken, yakınları sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İstanbul Ataşehir 'de yaklaşık iki hafta önce ateşi yükselen 99 yaşındaki Halide Debreli hastaneye götürüldü. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tetkikleri yapılan yaşlı kadının korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede izole edilen serviste tedavisine başlanan Debreli'nin iki haftanın sonunda yapılan testlerde korona virüsü yendiği anlaşıldı. Yaşlı kadın, hastaneden taburcu edilerek ambulansla gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak evine getirdi.

Yaşlı kadına hastalığı süresi boyunca refakat eden kızı Halime Debreli, "Bir haftadır hastanedeydik, şimdi çıktık. Ateşi çıktı, iki üç gün evde kaldık. Ambulansı aradığımızda hastaneye şu an getirmeyin, 'Korona değilse bile olur' dediler. Sonra ateşi kırka yükselince mecbur götürdük, test de pozitif çıktı. Sekiz gün kaldık, şu anda bizde bir şey yok. Hastanede çok güzel ilgilendiler, personel, doktor her şey çok güzeldi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ataşehir, İstanbul, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım Haberler
Yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım
Haberler ›› Güncel ››99 yaşındaki kadın korona virüsü yendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:29: Oğlunun bağışıklık sorununa çözüm ararken başladığı propolis ve arı sütü üretimiyle "Amerika'nın En... - Haber 10:28: TEDAVİLERİ TAMAMLANAN 2 HASTA CERRAHPAŞA'DAN ALKIŞLARLA TABURCU OLDU - Haber 10:28: Yuvam ve Kozluk pazarları hafta içi kurulacak - Haber 10:28: Koronavirüsü yenen iki kişiden immün plazma bağışı - Haber 10:26: Bolu'da, vali ve kaymakamlar "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışta bulundu - Haber 10:13: Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber