Haberler » Güncel » 990 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber

990 uyuşturucu hapla yakalandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 990 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

20.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:50990 uyuşturucu hapla yakalandı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 990 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Daha önce de uyuşturucu madde ile yakalanan M.O., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takibe aldığı M.O. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 990 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 yıl önce Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki park halindeki araçta yapılan aramada davulun içinde uyuşturucu madde ele geçirildiği, tutuklanan M.O.'nun cezasını tamamladıktan sonra tahliye edildiği belirtildi.


- Zonguldak

Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:26 Gaziantep'te tabancayla vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti
00:20 İdlib'de füze isabet eden kampta yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor (2)
00:20 Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
00:13 Tokat'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
00:12 Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
22:06 Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 00:29:21