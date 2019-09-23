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A'dan Z'ye Türkiye'nin yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizliği haritası

Türkiye, 33 Avrupa ülkesi içinde gelir dağılımı eşitsizliğinde 2. sırada. TÜİK’e göre 2018’de bir önceki yıla göre Türkiye’de yoksullar daha da yoksullaştı, zenginler daha da zenginleşti. Peki, yoksul oranının en fazla ve az olduğu iller hangisi? Ya, gelir dağımımı eşitsizliğinin en fazla nerede?

23.09.2019 17:00A'dan Z'ye Türkiye'nin yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizliği haritası
Türkiye, 33 Avrupa ülkesi içinde gelir dağılımı eşitsizliğinde 2. sırada. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018'de bir önceki yıla göre Türkiye'de yoksullar daha da yoksullaştı, zenginler daha da zenginleşti. Peki, Türkiye'de yoksul oranının en fazla ve az olduğu iller hangisi? Gelir dağımı eşitsizliğinin en fazla ve en az olduğu iller? TÜİK verilerinden yararlanarak Türkiye'nin yoksulluk ve gelir dağımı eşitsizliği haritasını çıkardık.

En fazla gelir dağılımı eşitsizliği İstanbul'da

Gelir dağılımı eşitsizliği, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin karşılaştırılmasıyla hesaplanıyor. En yüksek gelire sahip grup ile en düşük gelire sahip grup arasındaki fark ne kadar açılırsa gelir dağılımı eşitsizliği de o derece artıyor.Türkiye'den en zengin yüzde 20'lik kesim gelirin yüzde 47,6'sını alırken en düşük gelire sahip yüzde 20'lik kesim ülkede toplam gelirin sadece yüzde 6,1'ini aldı. Buna göre 2018 yılında Türkiye'deki en zengin yüzde 20'lik grubun geliri en yoksul yüzde 20'lik grubun gelirinin 7,8 katı oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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