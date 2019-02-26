A Dog's Journey Filmi

2017 yılında vizyona giren Can Dostum film
inin devam halkası olan film
de W. Bruce Cameron'ın çok satan kitaplarına dayanacak olan devam halkasında bir köpeğin hikayesi konu ediliyor.
Gail Mancuso’nun yönetmen koltuğunda oturduğu film
in senaryosunu W. Bruce Cameron, Maya Forbes, Cathryn Michon ve Wallace Wolodarsky birlikte kaleme alıyor. Filmin kadrosunda ise Marg Helgenberger, Dennis Quaid, Josh Gad, Betty Gilpin, Henry Lauve, Kathryn Prescott gibi isimler yer alıyor. Can Dostum, bir köpeğin hayattaki amacını keşfetmek için çıktığı yolculuğu konu ediyordu.Yönetmen:
Gail MancusoSenaryo:
W. Bruce Cameron, Maya ForbesOyuncular:
Betty Gilpin, Dennis Quaid, Abby Ryder Fortson, Marg Helgenberger, Kathryn Prescott, Jake Manley, Ian Chen, Daniela Barbosa, Henry Lau, Kevin Claydon, Angela Narth, Arlene Duncan, Cherissa Richards, Kenneth Liu, Emma Volk, Stefanie Wiens, Ron Verwymeren, Jim Kirby, Glenn Odero, Charlene TannerFilmin Türü:
AileOrijinal Adı:
A Dog's JourneyYapımcı Firma:
Alibaba Pictures GroupYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
PinemaVizyon Tarihi:
17.05.2019A Dog's Journey Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Kaynak: InterSinema.com