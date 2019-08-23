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A Erkek Milli Takımı, Atlas Turnuvası'nda Porto Riko'yu yendi

FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına Suzhou'da devam eden Türkiye, Atlas Turnuvası'nda Porto Riko'yu eleyerek yarı finale yükseldi.

23.08.2019 16:00 A Erkek Milli Takımı, Atlas Turnuvası'nda Porto Riko'yu yendi
FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına Suzhou'da devam eden Türkiye, Atlas Turnuvası'nda Porto Riko'yu eleyerek yarı finale yükseldi.

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına ev sahibi ülkenin Suzhou kentinde devam eden A Erkek Milli Takımı, Atlas Turnuvası'ndaki ilk maçında Porto Riko'yu 72-64 mağlup etti.

Atlas Turnuvası ile beraber Dünya Kupası hazırlıklarını tamamlayacak olan ay-yıldızlılar, Porto Riko karşısında ilk yarıyı 39-25 üstün kapattı. Millilerde Cedi Osman 12 sayıyla en skorer isim olurken, Yiğit Arslan 10, Melih Mahmutoğlu ise 9 sayı kaydetti.

Bu sonuçla yarı finale yükselen Türkiye, 25 Ağustos Pazar günü TSİ 20.00'de Senegal - Venezuela mücadelesinin galibi ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Porto Riko, Spor

Kaynak: İHA

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