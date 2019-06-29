A Faithful Man Filmi

Abel, ayrıldıktan sekiz yıl sonra eski sevgilisi Marianne ile, Marianne'in sevgilisi Paul'ün cenazesinde karşılaşır. Bu karşılaşmayı bir fırsat olarak gören ve Marianne ile yeniden birlikte olmak isteyen Abel, Marianne'in oğlu Joseph ve Paul'ün kız kardeşi Eve'in engeline takılır. Yönetmen :
Louis GarrelSenaryo:
Louis Garrel, Jean-Claude CarrièreOyuncular:
Louis Garrel, Laetitia Casta
, Lily-Rose Depp, Joseph Engel, Diane Courseille, Vladislav Galard, Bakary Sangaré, Kiara Carrière, Dali Benssalah, Arthur IgualFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
L'homme fidèleYapımcı Firma:
Why Not ProductionYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
FransaOrijinal Dili:
FransızcaFilmin Süresi:
75 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
09.08.2019 A Faithful Man Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.