A Haberin Güzel Sunucusu, Saatinin Fiyatıyla Dudak Uçuklattı!

Geçtiğimiz yıl 6 senelik Habertürk macerasını sona erdirerek A Haber ekranlarına transfer olun Cansu Canan Özgen, televizyondaki şıklığı kadar taktığı saatle de adından söz ettirmesini bildi.

355 BİN TL'LİK SAAT!

Özgen, Türkiye'nin yeni ekonomi kanallarından A Para'da hazırladığı 'Gündem Dışı' programında ünlü isimlerin tercihi olan Audemars Piguet Royal Oak Rose Gold marka bir saat tercih etti. Daha önce Burcu Esmersoy ve Şeyma Subaşı'nın da kolunda objektiflere takılan saatin piyasa değerinin 355 bin Türk Lirası olduğu öğrenildi.

"EVLİLİK ÖLÜM GİBİ GELİYOR" DEMİŞTİ

Sürekli evlilik teklifleri aldığını ama evliliğin kendisine ölüm gibi bir şey geldiğini söyleyen Cansu Canan Özgen " Sürekli evlilik teklifleri geliyor ama evlilik bana ölüm gibi geliyor. Evlenirken çocuğa baba veya anne bakılmalı önemli ve riskli bir konu evlilik" diye konuşmuştu.