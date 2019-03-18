18 Mart 2019, 19:17
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A Haberin Güzel Sunucusu, Saatinin Fiyatıyla Dudak Uçuklattı!

Geçtiğimiz yıl 6 senelik Habertürk macerasını sona erdirerek A Haber ekranlarına transfer olan Cansu Canan Özgen, taktığı 355 bin liralık saatle ve giyim tarzıyla adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz yıl 6 senelik Habertürk macerasını sona erdirerek A Haber ekranlarına transfer olun Cansu Canan Özgen, televizyondaki şıklığı kadar taktığı saatle de adından söz ettirmesini bildi.

355 BİN TL'LİK SAAT!

Özgen, Türkiye'nin yeni ekonomi kanallarından A Para'da hazırladığı 'Gündem Dışı' programında ünlü isimlerin tercihi olan Audemars Piguet Royal Oak Rose Gold marka bir saat tercih etti. Daha önce Burcu Esmersoy ve Şeyma Subaşı'nın da kolunda objektiflere takılan saatin piyasa değerinin 355 bin Türk Lirası olduğu öğrenildi.

"EVLİLİK ÖLÜM GİBİ GELİYOR" DEMİŞTİ

Sürekli evlilik teklifleri aldığını ama evliliğin kendisine ölüm gibi bir şey geldiğini söyleyen Cansu Canan Özgen " Sürekli evlilik teklifleri geliyor ama evlilik bana ölüm gibi geliyor. Evlenirken çocuğa baba veya anne bakılmalı önemli ve riskli bir konu evlilik" diye konuşmuştu.

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Habertürk, Cansu Canan Özgen, TV, Magazin


YORUMLAR (42)
DERMAN: Hep milletin saati parası başka haber yokmula
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PARASIZ : Yazik
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MK: Uydudan hız limitini takip etmeyi destekleyen çip ile çok oynandığında oynayanın bitarafına saplanan sellektör kolu olmayan arabaları ülkeye sokmayın.
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TUNÇ06: VERGİSİ NE ? MALİYE SORMALI ARAŞTIRMALI VERGİ VERİYORMU ?
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MLK: Okuyan herkes nıye alamıyor bu saatı A Haber sunuculugu farkı
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