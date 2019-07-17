17.07.2019 18:39
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A Kadın Milli Voleybol Takımı'nın İzmir kampı başladı

A Kadın Milli Voleybol Takımı

A Kadın Voleybol Milli Takımı, 2-4 Ağustos tarihlerinde Çin'de yapılacak 2020 Olimpiyat Oyunları Kıtalararası Elemeleri ve 23 Ağustos-8 Eylül'de Ankara ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için İzmir'de kampa girdi.

A Kadın Voleybol Milli Takımı,  2-4 Ağustos tarihlerinde Çin'de yapılacak 2020 Olimpiyat Oyunları Kıtalararası Elemeleri ve 23 Ağustos-8 Eylül'de Ankara ev sahipliğinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için İzmir'de kampa girdi.
A Kadın Voleybol Milli Takımı başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah yapılan antrenman sonrası A Milli Kadın Voleybol Takımı Kondisyoneri Alessandro Bracceschi'nin doğum günü de kutlandı. A Kadın Voleybol Milli Takımı'nın hazırlık kampı 16 oyuncudan oluşuyor. Kampta şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Ezgi Dilik, Naz Aydemir Akyol
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Kübra Akman, Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Smaçörler: Hande Baladın, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Meliha İsmailoğlu
Pasör çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Gözde Yılmaz
Liberolar: Şebnem Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu
Milli Takım'ın İzmir'deki hazırlık kampı 22 Temmuz Pazartesi günü sona erecek. 23 Temmuz'da İtalya'ya geçecek olan A Kadın Voleybol Milli Takımı, burada İtalya ile ikili hazırlık kampı yapacak ve üç hazırlık karşılaşması oynayacak.


- İstanbul
Kaynak: DHA
voleybol, İzmir, Spor

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