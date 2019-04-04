A. Konyaspor'da M. Başakşehir Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir
karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
Atiker Konyaspor, ligde bu hafta konuk olacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıkları kapsamında taktik bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman
ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner
, Ali Çamdalı
ve Ertuğrul Taşkıran
dışında tüm futbolcular katıldı. Koşu ve serbest ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 3 grupta oynanan 5'e 3 ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. - KONYA
7 Nisan, Atiker Konyaspor, Başakşehir, Spor
Kaynak: İHA