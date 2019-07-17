17.07.2019 19:41
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A Milli Basketbol Takımı'nda Kartal Özmızrak aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Basketbol Takımı

2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Kartal Özmızrak, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

2019 FIBA Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Kartal Özmızrak, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kartal'ın yapılan kontrollerinden sonra Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğinin anlaşıldığı belirtilerek, "31 Ağustos -15 Eylül tarihlerinde Çin'in ev sahipliğinde organize edilecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'mızda, Kartal Özmızrak sakatlığı nedeniyle geniş kadrodan çıkartıldı." denildi.
Kaynak: AA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kartal Özmızrak, Kartal, Spor

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