A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nı Garantiledi!

A Milli Erkek Basketbol Takımı
, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 4. hafta maçları sonunda organizasyona katılmayı garantiledi.
Deplasmanda Karadağ
'la karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibine 71-66 yenilmesine rağmen gruptaki diğer maçların da tamamlanmasıyla 2019'da Çin
'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Gruptaki diğer maçlarda Ukrayna
deplasmanda İspanya
'ya, Slovenya
da sahasında Letonya
'ya kaybetti.
I Grubu'nda 7 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada yer alan Türkiye
, grup maçlarının bitimine 2 hafta kala lider İspanya'yla birlikte Çin vizesi aldı.
A Milli Takım, gruptaki son maçlarında 22 Şubat 2019'da sahasında Slovenya ve 25 Şubat 2019'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.
Çin Halk Cumhuriyeti,Avrupa,A Milli Erkek Basketbol Takımı
03 Aralık 2018 Pazartesi 04:32