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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Fransa'ya gitti

2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel turnuvaya katılmak üzere Fransa'ya gitti.

04.08.2019 12:36 A Milli Erkek Basketbol Takımı, Fransa'ya gitti
2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, özel turnuvaya katılmak üzere Fransa'ya gitti.
Turnuvada ev sahibi Fransa'nın yanı sıra Tunus ile karşılaşacak ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla bu ülkeye hareket etti.
Milliler, Pau kentinde gerçekleştirilecek turnuvada yarın TSİ 21.30'da Fransa, 6 Ağustos Salı günü de TSİ 20.00'de Tunus ile karşılaşacak.
Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda milli takım, E Grubu'nda ABD, Çekya ve Japonya ile mücadele edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Fransa, Tunus, Spor

Kaynak: AA

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