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A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü

2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya kampının ardından İstanbul'da ilk çalışmasını yaptı.

01.08.2019 17:59 A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü
2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya kampının ardından İstanbul'da ilk çalışmasını yaptı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yaklaşık iki saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.
Milliler, idmanda beşe beş hücum ve savunma düzenleri üzerine çalıştı.
Milli takım, Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile mücadele edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya, İstanbul, Spor

Kaynak: AA

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