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A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç'e konuk olacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İsveç'e konuk olacak.

23.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:20A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç'e konuk olacak
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın 'e konuk olacak.
İsveç'in başkenti Stockholm'deki Globe Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den naklen yayınlanacak.
A Milliler, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65, İsveç de deplasmanda 'a 72-56 mağlup oldu.
D Grubu'ndaki diğer mücadelede yarın Hollanda, TSİ 21.30'da Hırvatistan'ı ağırlayacak.
İsveç'in galibiyeti yok
Türkiye ile İsveç, 1955 yılından bu yana Avrupa şampiyonalarında 5 kez karşı karşıya gelirken, ay-yıldızlı takım bu maçların tamamında salondan galibiyetle ayrıldı.
A Milliler, rakibini 1955 yılında 87-46, 1961'de 55-40, 1997'de 65-48, 1998'de 90-64 ve son olarak 2013'te 87-74 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hırvatistan, Avrupa, İsveç, Spor

Kaynak: AA

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