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A Milli Erkek Basketbol Takımı İsveç'te

2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İsveç ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, bu ülkeye geldi.

23.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:10A Milli Erkek Basketbol Takımı İsveç'te
2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, bu ülkeye geldi.
Ay-yıldızlı ekip, özel uçakla başkent Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na ulaşırken, kafileyi Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Hakkı Yunt, Türkiye'nin Stockholm Maslahatgüzarı Öznur Özkan, THY Stockholm Müdürü Bilal Arpacı, Uluslararası Demokratlar Birliği İsveç Başkanı Özer Eken karşıladı.
Milli takım için havalimanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kafile, pasaport kontrolünden sonra konaklayacağı otele geçti.

Otel girişinde basketbolcuları burada yaşayan bir grup Türk vatandaşı karşılarken, milli takımın konakladığı otel içinde ve çevresinde güvenlik önlemleri üst seviyede tutuldu.

A Milli Takım, yarın TSİ 22.00'de Ericsson Globen Arena'da İsveç ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: AA

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