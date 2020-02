A Milli Erkek Basketbol Takımı medyayla buluştu

FIBA 2021 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda ve İsveç ile karşılaşacak A Milli Takım, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ve kaptan Semih Erden katıldı.Ankara seyircisinin milli takımın maçlarına her zaman ilgi gösterdiğinin altını çizen Onan, "Hep Ankara'da oynuyoruz, hep de dolu salonlara oynuyoruz. Yine biletler çok az kaldı, 1-2 güne tükenir. Sakatlarımız, ilk maç göndereceğimiz oyuncular var. FIBA ve Euroleague'in çekişmesinden dolayı biraz her şey karmaşık oluyor ama yine de bunu tek başarabilen ülke biziz. Öbür tarafta hiçbir Euroleague oyuncusu gitmiyor. Biz kulüplerimizle konuşuyoruz. En hazır şekilde Hollanda maçına çıkacağız." diye konuştu.Onan, "Rakiplerin durumundan ziyade biz nasıl sahada olacağız, ne kadar mücadele edeceğiz, arkadaşlar verilen taktiğe ne kadar uyacak? Bunlar daha önemli. Hollanda maçı da İsveç karşılaşması da önemli. İsveç maçına biraz daha tam kadro çıkabiliriz gibi duruyor." değerlendirmesinde bulundu.NBA'de oynayan basketbolcuların kadroda yer almamasıyla ilgili soru üzerine Onan, şunları söyledi:"Biliyorsunuz NBA oyuncuları gelemiyor. Şunu da söyleyeyim; Larkin gelecekti, sakatlandı. (Wilbekin) Euroleague maçı olduğu için takımların göndermesi kolay değil. Sakatlıklardan dolay Anadolu Efes bizden izin istedi. Buğrahan ve Sertaç bizimle olacak ama tabii ki organizasyonu ve takımları da düşündüğümüzden dolayı onlara izin vereceğiz. O maçta oynayacaklar. Çünkü Euroleague ve FIBA aynı güne maç koyuyor, bu bizle alakalı bir durum değil. Anadolu Efes'in maçından sonra tekrar gelip katılacaklar. Doğuş ve Melih hep bizle birlikte olacak. Ama aynı güne maç denk geldiği ve Anadolu Efes'in sakatları çok olduğu için Sertaç ve Buğrahan'ı göndereceğiz."Sarıca: "Herkes arada kalıyor"A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ise "Tekrar başlıyoruz, şubat ayında yeni bir pencere Avrupa Şampiyonası Elemeleri... Zaten evimizde oynadığımız maçları kazanmak durumundayız. Bunun için bir avantaj elde etmek istiyoruz. Bugün toplandık, inşallah cuma günü de kazanarak yeni pencereye başlarız." dedi.Sarıca, FIBA ve Euroleague takviminin çakışmasına ilişkin soruya, "Açıkçası hepimiz sıkıldık. Herkes arada kalıyor. Kadroları bir türlü tam yapamıyoruz. Sezonun belki de en ateşli dönemindeyiz. Her kulvarda her takımın belli amaçları var. Dolayısıyla burada en çok yine oyuncular yıpranıyor." yanıtını verdi.Larkin'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını hatırlatan Sarıca, şunları kaydetti:"Sonradan da Sertaç ve Buğrahan ile ilgili Anadolu Efes'in bir isteği oldu. Bu yönetimimizin bir kararı, izin verdiler. Sertaç ve Buğrahan'ı göndereceğiz, cuma günü olmayacaklar. Çok karışık bir süreç oluyor. Yeni arkadaşlarımız var. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapıp bu iki maçı kazanmak için sahada çabalayacağız. İnşallah işler istediğimiz gibi gider. Bu pencerede NBA oyuncularımızı zaten buraya getiremiyorduk. Dolayısıyla genç arkadaşlarımız için önemli bir fırsat. Eksiklikleri hissedilecek ama elimizdeki kadroyla sahada en iyisini yapmak, bu maçları kazanmak durumundayız. Basketbolseverler için Hollanda ve İsveç ekol olarak çok tanıdık gelmeyecek ama ters rakipler. Hızlı oynuyorlar, dikkat etmeliyiz. Kazanıp elemelere iyi başlamamız lazım."Sarıca, Ankara Spor Salonu'nun dolacağına inandığını dile getirerek, "Burada geçtiğimiz 2 senede birçok maç oynadık, hepsini de kazandık. Ankaralı basketbolseverlerin yine milli takımımızı destekleyeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.Semih Erden: "Ankara seyircisi bizi ateşliyor"Kaptan Semih Erden ise "Heyecanlı ve hazırız. İnşallah kampımız güzel, sakatlıksız geçer. Her birimize ihtiyacımız var. Hollanda maçını evimizde oynuyoruz. Seyircimizin önünde oynamak heyecan verici. Bu bizim için önemli. Umarım buradaki maçı en güzel şekilde tamamlayıp İsveç'e galibiyet için gideceğiz." ifadelerini kullandı.Semih de Ankara seyircisine ayrı bir parantez açarak "Ankara seyircisi bizim için ayrı. Her zaman her yerde milli takım destek görüyor ama Ankara seyircisi bizi acayip şekilde motive ediyor, ateşliyor. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Cuma günü de maçımıza bekliyoruz." diye konuştu.Hazırlıklar başladıA Milli Erkek Basketbol Takımı, medya günü etkinliğinin ardından Ankara Spor Salonu'ndaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.Ay-yıldızlı ekip, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 21 Şubat Cuma günü Ankara'da Hollanda, 24 Şubat Pazartesi günü ise deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.