A Milli Erkek Basketbol Takımına Yeni Sponsor

A Milli Basketbol Takımı, ünlü lastik markası Petlas ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Ankara Wyndham Otel'de sponsorlukla ilgili düzenlenen törene, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Safa Özcan'ın yanı sıra TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri'nin yanı sıra yetkililer ve davetliler katıldı.

"EN BÜYÜK AMACIMIZ BASKETBOLUN TÜRKİYE'YE YAYILMASI"

TBF Başkanı Türkoğlu, törende yaptığı konuşmada, iş birliği anlaşmasının her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu. Bu tarz iş birliği anlaşmalarının kendileri için çok değerli olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Yönetim olarak göreve geldiğimizden beri en büyük amacımız basketbolun Türkiye'ye yayılması, bir anlamda herkesin basketbolla tanışması oldu. Devletimiz önemli bir destek verse de federasyon olarak özel sektörle yapılacak iş birliği anlaşmalarının daha sürdürülebilir olduğuna inanıyoruz." dedi.

"ANLAŞMAMIZ 1 YIL OLACAK"

Birlikte çalıştıkları özel sektör firmalarının çok değerli olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Aramıza yeni katılan Petlas ailesine de teşekkür ediyoruz. Anlaşmamız 1 yıl olacak. Kendimizi tanımamız açısından iyi bir başlangıç olacaktır ve uzun yıllar birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.