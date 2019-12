A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda rota 2020 Tokyo Olimpiyatları

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Haziran 2020'de Kanada 'da oynayacakları olimpiyat eleme maçlarını o dönemdeki kadro yapılarına göre tekrar konuşmak gerektiğini belirterek, "Elimizden geleni yapacağız, genç bir takımız, inşallah başarırız." dedi.Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer almak için ellerinden geleni yapacaklarını ancak bunun kolay olmadığını kaydetti.Her gruptan birer takımın çıkacağını hatırlatan Sarıca, Kanada'daki elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer aldıklarını, çapraz eşleşmede ise olası rakiplerinin Kanada, Yunanistan ve Çin olduğunu kaydetti.Sarıca, eleme maçlarının Kanada'da olmasının bir dezavantaj olduğunu belirterek, "Elemeleri Avrupa'da oynasaydık o dönemde hazırlık maçı yapabilme ve hazırlanabilme fırsatı bulabilecektik. Çünkü yine erkenden gitmemiz gerekecek." dedi.Her şeye rağmen hedeflerini olimpiyatlarda yer almak olduğunu kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:"Elemelerde de en iyisini yapıp o tek takım olmak için bütün gücümüzü sahaya yansıtacağız. Rakiplerin kadroları da önemli, Kanada'nın 20 küsur NBA oyuncusu var, Yunanistan keza hem çok iyi bir kadro hem iyi oyuncuları var. Aynı zamanda bizim de NBA oyuncularımız var. Olimpiyat elemelerini biraz tabii o döneme de, o günün şartlarına göre konuşmak lazım ama dediğim gibi elimizden geleni yapacağız, genç bir takımız inşallah başarırız."Türk oyuncuların performansıSarıca, ülke dışına giden Türk oyuncularının sayısının artmasını istediğini, Türk oyuncuların aldıkları sürelerin her takımda olmasa da arttığını kaydetti.Başantrenörlüğünü yaptığı Pınar Karşıyaka'daki Türk oyuncuların gösterdiği performanstan memun olduğunu belirten Sarıca, şöyle konuştu:"Oldukça iyi süreler alıyorlar ve süreden de daha önemlisi bence sorumluluk alıyorlar. Her takımda da bence böyle olması gerekiyor diye düşünüyorum. Federasyonun aldığı 5 yabancı kararının hemen etkisini göstermeyeceğini söylemiştim. Birtakım faydalarını şimdi görüyoruz. Uzun vadede de göreceğiz diye düşünüyorum."Sarıca, daha önce ING Basketbol Süper Ligi'nde 5 olan yabancı oyuncu sayısının son periyotta 4'e düşürülebileceği yönünde açıklamasının maç sonlarında verilecek kararların oyuncu gelişimine katkı sağladığına inandığı için olduğunu söyledi.Maçların son bölümlerinde yabancı oyunculara sorumlulukların verildiğini kaydeden Sarıca, "Bence Türk oyuncuların da o dönemde, maçın başı da tabii önemli ama sonundaki o karar anlarında belki bazı oyunlara imza atabilmeliler diye ben bunu söyledim. Bence düşünülmesi gereken bir şey. Olur olmaz, tabii ki federasyonun karar vereceği, tartışacağı bir durum ama bence düşünülebilir." dedi.Shane Larkin'in açıklamalarıSarıca, A Milli Takım'da forma giyebileceğini söyleyen Shane Larkin'in çok özel bir oyuncu olduğunu, Larkin'in Anadolu Efes'teki performansıyla takımına büyük katkı verdiğini söyledi.Larkin'in A Milli Takım'da yer almasıyla ilgili kendisine gelen herhangi bir bilginin olmadığını belirten Sarıca, şöyle konuştu:"Ben hemen bir tane oyuncuyu Türk yapalım diyemem ama gelirse otururuz, tartışırız. Federasyon eğer yönetim kurulu, başkan tamam diyorsa biz niye değerlendirmeyelim ama şu anda da oyuncularımız var. Hani her oyuncuyu da Türk yaptığımız zaman mesela bizim ülkemizden gidebiliyor. Aynı şekilde Scott Wilbekin'de de bunu yaşadık. Hani bunun belki önlemini almak lazım. Acaba bizim ülkemiz aynı takımlarla mı devam edecek. Bu tartışılacak bir şey. Ben performans olarak Larkin'i tabii ki beğeniyorum, çok değerli bir oyuncu bence."