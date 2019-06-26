A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül
tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı
'nın geniş sporcu kadrosu belli oldu. Türkiye
Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 1 Temmuz Pazartesi günü bir grup sporcu ile çalışmalarına başlayacak.
Başantrenör Ufuk Sarıca
yönetimindeki A Milli Takım'ın 26 kişilik aday kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor: Doğuş Balbay
, Sertaç Şanlı
, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim
( Anadolu Efes
), Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer, Ragıp Berke Atar ( Banvit
), Kartal Özmızrak
, Mert Akay ( Darüşşafaka
Tekfen), Ali Muhammed
, Melih Mahmutoğlu
( Fenerbahçe Beko
), Göksenin Köksal, Ege Arar
, Ayberk Olmaz ( Galatasaray
Doğa Sigorta
), Semih Erden
( İstanbul Büyükşehir Belediyespor
), Berk İbrahim Uğurlu
, Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz (TOFAŞ), Metin Türen ( Türk Telekom
), Cedi Osman
( Cleveland Cavaliers
), Ersan İlyasova
( Milwaukee Bucks
), Furkan Korkmaz
( Philadelphia
76ers), Scottie Wilbekin ( Maccabi Tel Aviv
).