26.06.2019 14:44
Haberler » Spor » Haber

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın geniş sporcu kadrosu belli oldu.

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı 'nın geniş sporcu kadrosu belli oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, 1 Temmuz Pazartesi günü bir grup sporcu ile çalışmalarına başlayacak.
Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki A Milli Takım'ın 26 kişilik aday kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:
Doğuş Balbay , Sertaç Şanlı , Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim ( Anadolu Efes ), Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer, Ragıp Berke Atar ( Banvit ), Kartal Özmızrak , Mert Akay ( Darüşşafaka Tekfen), Ali Muhammed , Melih Mahmutoğlu ( Fenerbahçe Beko ), Göksenin Köksal, Ege Arar , Ayberk Olmaz ( Galatasaray Doğa Sigorta ), Semih Erden ( İstanbul Büyükşehir Belediyespor ), Berk İbrahim Uğurlu , Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz (TOFAŞ), Metin Türen ( Türk Telekom ), Cedi Osman ( Cleveland Cavaliers ), Ersan İlyasova ( Milwaukee Bucks ), Furkan Korkmaz ( Philadelphia 76ers), Scottie Wilbekin ( Maccabi Tel Aviv ).
Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti , Fenerbahçe , A Milli Erkek Basketbol Takımı , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:22 Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
17:21 Erol Bedir yeniden aday olduğunu açıkladı
17:16 Merkezefendi Belediyesi'nde satranç turnuvası başlıyor
17:12 (Arşiv) Fenerbahçe'den Birsel Vardarlı Demirmen'e teşekkür
17:08 Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda koç Garnier ile yollar ayrıldı
17:01 TOFAŞ'lı 3 oyuncuya milli davet
16:59 Kaleci Antrenör Eğitim Semineri sona erdi