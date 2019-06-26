A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

ÇİN'de 31 Ağustos-15 Eylül
tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı. Türkiye
Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ay-Yıldızlıların 1 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla, bir grup sporcu ile çalışmalarına başlayacağı belirtildi. Açıklamaya göre, başantrenör Ufuk Sarıca
yönetimindeki A Milli Takım'ın 26 kişilik aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Doğuş Balbay
, Sertaç Şanlı
, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim
( Anadolu Efes
), Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer, Ragıp Berke Atar ( Banvit
), Kartal Özmızrak
, Mert Akay ( Darüşşafaka
Tekfen), Ali Muhammed
, Melih Mahmutoğlu
( Fenerbahçe Beko
), Göksenin Köksal, Ege Arar
, Ayberk Olmaz ( Galatasaray
Doğa Sigorta
), Semih Erden
( İstanbul Büyükşehir Belediyespor
), Berk İbrahim Uğurlu
, Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz (TOFAŞ), Metin Türen ( Türk Telekom
), Cedi Osman
( Cleveland Cavaliers
), Ersan İlyasova
(Milwaukee
Bucks), Furkan Korkmaz
( Philadelphia
76ers), Scott Jordan Wilbekin (Maccabi Tel
Aviv).
- İstanbul