26.06.2019 15:06
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı

ÇİN'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.

ÇİN'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ay-Yıldızlıların 1 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla, bir grup sporcu ile çalışmalarına başlayacağı belirtildi. Açıklamaya göre, başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki A Milli Takım'ın 26 kişilik aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Doğuş Balbay , Sertaç Şanlı , Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim ( Anadolu Efes ), Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer, Ragıp Berke Atar ( Banvit ), Kartal Özmızrak , Mert Akay ( Darüşşafaka Tekfen), Ali Muhammed , Melih Mahmutoğlu ( Fenerbahçe Beko ), Göksenin Köksal, Ege Arar , Ayberk Olmaz ( Galatasaray Doğa Sigorta ), Semih Erden ( İstanbul Büyükşehir Belediyespor ), Berk İbrahim Uğurlu , Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz (TOFAŞ), Metin Türen ( Türk Telekom ), Cedi Osman ( Cleveland Cavaliers ), Ersan İlyasova (Milwaukee
Bucks), Furkan Korkmaz ( Philadelphia 76ers), Scott Jordan Wilbekin (Maccabi Tel
Aviv).


- İstanbul
Kaynak: DHA
Eylül , Fenerbahçe , A Milli Erkek Basketbol Takımı , Spor

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