A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Larkin'li aday kadrosu açıklandı

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda ve İsveç ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bu maçlar öncesinde aday kadrosu belli oldu. Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin de A Milli Takım'ın kadrosunda yer aldı.

Elemelerdeki ilk maçını 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Hollanda ile Ankara'da oynayacak olan milliler, ikinci maçında ise 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda TSİ 22.00'de İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Başantrenör Ufuk Sarıca önderliğindeki milli takımın aday kadrosu şu şekilde:

Doğuş Balbay - Anadolu Efes

Deshane Davis Larkin - Anadolu Efes

Sertaç Şanlı - Anadolu Efes

Tolga Geçim - Anadolu Efes

Burak Can Yıldızlı - Beşiktaş JK Sompo Sigorta

Kartal Özmızrak - Darüşşafaka Tekfen

Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko

Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa Sigorta

Semih Erden - Pınar Karşıyaka

J. Metecan Birsen - Pınar Karşıyaka

Şehmus Hazer - TEKSÜT Bandırma

Muhsin Yaşar - TOFAŞ

Berkan Durmaz - TOFAŞ

Berk İbrahim Uğurlu - TOFAŞ

Metin Türen - Türk Telekom