A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Medya Günü Düzenlendi

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında İspanya ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı , medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin ilk etabında ay yıldızlılar basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından devam eden günün ikinci bölümünde ise antrenman gerçekleştirildi.SEMİH ERDEN: "KAZANARAK DÜNYA KUPASI'NA BİR ADIM DAHA YAKLAŞACAĞIZ"A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Semih Erden , kadroda yer alan her oyuncunun çok mutlu ve istekli olduğunu söylerken, "Bu durum bizim için güzel bir şey. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Kazanarak Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaşacağız. Planımız bu yönde. İlk maç bizim için çok önemli. Ankara'da, seyircimizin önünde oynayacağız. Burada her zamanki gibi güzel bir atmosfer olacak. Ankara halkının burada bizi desteklemeye geleceğine eminim. İnşallah onlara güzel bir basketbol izletir ve kazanarak bu atmosferi taçlandırırız" dedi."EVDE OYNADIĞIMIZ MAÇIN AVANTAJINI İYİ KULLANACAĞIZ"İspanya'nın iyi basketbol oynayan bir ülke olduğunu kaydeden Semih, şu ifadeleri kullandı: "İspanya, basketbolu seven bir ülke. Onların da bizim de eksiklerimiz var. Ama tabii ki biz bu eksiklerin arkasına sığınamayız. Çünkü burada yer alan arkadaşlarımızın hepsi teker teker değerli oyuncular. Ama dediğim gibi, biz evde oynadığımız maçın avantajını iyi kullanacağız. Hazırlanmak için kısa süremiz var. Belki bu durum bir dezavantaj olacak ama biz evimizde oynadığımız için bu dezavantajı minimuma indirip atmosferi de kullanarak kazanmak istiyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Antrenmandan detaylarTopu fotoğrafSemih Erden'in açıklamaları