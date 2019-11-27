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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Olimpiyat Elemeleri'nde Victoria (Kanada) B Grubu'nda yer alırken, bu grupta Çekya ve Uruguay ile mücadele edecek.

27.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:11A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Olimpiyat Elemeleri'nde Victoria ( ) B Grubu'nda yer alırken, bu grupta Çekya ve ile mücadele edecek.

Türkiye'nin 2020 Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. İsviçre'deki Patrick Baumann  Basketbol Evi'nde çekilen kura sonucunda A Milli Erkek Basketbol Takımı, Victoria (Kanada) B Grubu'nda Çekya ve Uruguay aynı grupta yer aldı. Türkiye'nin gruptan çıkması halinde eşleşeceği takımın belli olacağı Victoria (Kanada) A Grubu ise Kanada, Yunanistan ve Çin şeklinde oluştu.Türkiye'nin 23-28 Haziran 2020 tarihlerinde oynanacak eleme maçlarının ardından olimpiyat vizesi alması için B Grubu'nu ilk iki sırada bitirmesi ve ardından oluşacak çapraz eşleşmelerde karşı karşıya geleceği iki takımı da mağlup etmesi gerekiyor.



A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uruguay, Kanada, Spor

Kaynak: DHA

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