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A milli erkek basketbol takımı venezuela'ya kaybetti

FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına Suzhou'da devam eden Türkiye, Atlas Turnuvası'nda Venezuela'ya 71-68 yenildi.

25.08.2019 12:30 A milli erkek basketbol takımı venezuela'ya kaybetti

FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına Suzhou'da devam eden Türkiye, Atlas Turnuvası'nda Venezuela'ya 71-68 yenildi.
Çin'de 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına ev sahibi ülkenin Suzhou kentinde devam eden A Erkek Milli Takımı, Atlas Turnuvası yarı final maçında Venezuela'yı 71-68 mağlup oldu. Suzhou Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 39-32 geride kapattı.
Milli takımda Cedi Osman 33 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Semih Erden 18, Melih Mahmutoğlu 9 sayı kaydetti. Türkiye'de Ersan İlyasova ve Scottie Vilbekin ise ufak sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.


- İstanbul

Venezuela, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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