A milli erkek basketbol takımı venezuela'ya kaybetti

FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına Suzhou'da devam eden Türkiye, Atlas Turnuvası'nda Venezuela'ya 71-68 yenildi.

Çin'de 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına ev sahibi ülkenin Suzhou kentinde devam eden A Erkek Milli Takımı, Atlas Turnuvası yarı final maçında Venezuela'yı 71-68 mağlup oldu. Suzhou Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 39-32 geride kapattı.

Milli takımda Cedi Osman 33 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Semih Erden 18, Melih Mahmutoğlu 9 sayı kaydetti. Türkiye'de Ersan İlyasova ve Scottie Vilbekin ise ufak sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

- İstanbul