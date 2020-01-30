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A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Şentürk: "Rusya'dan çekinmiyoruz"

2021 Hentbol Dünya Şampiyonası play-off 1. turunda Rusya ile karşı karşıya gelecek A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hedefi turu geçmek.

30.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:54A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Şentürk:
2021 Hentbol Dünya Şampiyonası play-off 1. turunda ile karşı karşıya gelecek A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hedefi turu geçmek.
A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, Mısır'da düzenlenecek 2021 Dünya Şampiyonası için play-off 1. Turu'nda eşleştikleri Rusya'yı değelendirdi.
Rusya'nın Letonya ile aklından geçen rakiplerden biri olduğunu belirten Şentürk, "Rusya'dan çekinmiyoruz. Kuradaki her takım güçlü. Kim gelirse gelsin hedefimiz turu geçmek." ifadelerini kullandı.
Milli takımdaki sporcularına güveninin tam olduğunu anlatan İlker Şentürk, "En iyi hentbolumuzu oynayarak Rusya'yı elemek istiyoruz." diye konuştu.
Milli takım, play-off 1. tur ilk maçını 15 veya 16 Nisan Türkiye'de, rövanşı ise 18 veya 19 Nisan tarihinde Rusya'da oynayacak.

Rusya, Spor

Kaynak: AA

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