A Milli Erkek Hentbol Takımı İstanbul'da Toplanacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri'nde 10 ve 14 Nisan tarihlerinde Yunanistan
ile oyanayacağı 2 maç öncesi İstanbul
'da toplanacak. Türkiye
Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 3. Grup'taki üçüncü ve dördüncü maçlarını önce deplasmanda, ardından da Eskişehir
'de Yunanistan ile yapacak olan millilerin, 1 Nisan
Pazartesi günü İstanbul'da toplanarak hazırlıklarına başlayacağı aktarıldı.
Yunanistan'la ilk olarak 10 Nisan Çarşamba
günü Kozani kentinde karşılaşacak milli takım, 8 Nisan Pazartesi günü bu ülkeye gidecek. Müsabakanın ardından yurda dönecek milli takım kafilesi, 14 Nisan Pazar günü Yunanistan'ı Eskişehir'de konuk edecek.
Gruptaki ilk 2 maçında Kuzey Makedonya
'ya deplasmanda 31-27, İzlanda
'ya ise Ankara
'da 33-22 kaybeden milli takımın puanı bulunmuyor.
Antrenör İlker Şentürk yönetimindeki A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 21 kişilik aday kadrosuna davet edilen oyuncular şöyle: Yunus Özmusul
(Göztepe), Coşkun Göktepe
(SELKA Eskişehir), Taner Günay (Beşiktaş Mogaz
), Alp Eren
Pektaş (SELKA Eskişehir), Şener Can
(Maliye Piyango
), Doruk Pehlivan (Fivers Wat Margareten), Baran Nalbantoğlu
(Beşiktaş Mogaz
), Halil İbrahim Öztürk
(Göztepe), Onur Ersin (Beşiktaş Mogaz
), Enes Gümüşok (Göztepe), Yakup Yaşar Simsar (Beykoz
Belediyespor), Can Çelebi
(RK Nexe Nasice), Ömer Ozan
Arifoğlu (Nilüfer Belediyespor), Cemal Kütahya
(Antalyaspor
), Özgür Sarak (Beşiktaş Mogaz), Durmuş Ali
Tınkır (SELKA Eskişehir), Görkem Biçer (Göztepe), Yiğit Eröz (SELKA Eskişehir), Mehmet Demirezen
(Beşiktaş Mogaz), Çağlayan
Öztürk (Beykoz Belediyespor) ve Uğur Erceylan (SELKA Eskişehir).
İstanbul, Spor
Kaynak: AA