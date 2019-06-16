16.06.2019 20:33
Haberler»Spor » Haber

A Milli Erkek Voleybol Takımı galibiyetle bitirdi

A Milli Erkek Voleybol Takımı galibiyetle bitirdi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki 6. maçında konuk olduğu Letonya'yı 3-0 yendi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki 6. maçında konuk olduğu Letonya'yı 3-0 yendi.
Dörtlü Final'de yer almayı önceden garantileyen ay-yıldızlılar, başkent Riga'daki Daugava Spor Salonu'nda oynanan son hafta maçında Letonya ile karşılaştı.
Rakibini 25-18, 25-16 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yenen milliler, 6'da 6 yaparak grubu 18 puanla namağlup lider bitirdi.
Türkiye, 21-22 Haziran'da Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Dörtlü Final'de Estonya, Hollanda ve Belarus ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
Milli takımın Dörtlü Final'deki rakibi ise yarın Lüksemburg'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.
Kaynak: AA
Letonya, voleybol, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:18 İşçileri taşıyan pikap şarampole devrildi: 6 yaralı
21:18 Yıldırım: "Benim oyum, CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır.
21:18 Erzincan'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü
21:16 Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a dikkat çeken hediye!
21:16 Bodrum'da "En Baba Tavla Turnuvası" düzenlendi
21:16 Yıldırım: "Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi.
21:15 Mustafa Kaplan MKE Ankaragücü'nden ayrıldığını açıkladı