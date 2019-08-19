Haberler» Spor» Haber

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor

Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım, Estonya ile gerçekleştirdiği ikili kampı tamamladı.

19.08.2019 21:12 A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor
Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım, Estonya ile gerçekleştirdiği ikili kampı tamamladı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına İstanbul'da devam eden millilerin Estonya Milli Takımı ile gerçekleştirdiği ikili hazırlık kampı sona erdi.
Kampın üçüncü ve son gününde oynanan antrenman maçı, 28-26, 25-23, 22-25 ve 20-25'lik setlerle 2-2 sonuçlandı.
A Milli Takım, 23-24 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da bu kez Avusturya ile ikili kamp gerçekleştirecek ve hazırlık karşılaşmaları oynayacak. Millilerin oynayacağı mücadeleler saat 18.00'de başlayacak.

voleybol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:55   Fuat Çapa: "2 puan kaybettiğimiz için üzüldük"
22:54   Sivas'ta, Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı
22:52   "Yeni kontrat imzaladığım için çok mutluyum"
22:49   Keçiörengücü ilk maçından 1 puanla ayrıldı
22:42   Maçın ardından
22:40   CANLI YAYIN DUYURUSU
22:28   Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı! İşte puan durumu