A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın konuğu Belçika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa
Altın Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Belçika
'yı konuk edecek. Trabzon
'daki Beşirli Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Grubundaki 4 maçı da kazanarak namağlup lider durumda bulunan ay-yıldızlı ekip, son sıradaki Belçika'dan 1 puan alması durumunda bitime 1 hafta kala Estonya
'nın başkenti Tallinn
'de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonuna katılmayı garantileyecek.
Kaynak: AA
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