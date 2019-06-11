11.06.2019 09:53
Haberler» Spor » Haber

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın konuğu Belçika

A Milli Erkek Voleybol Takımı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Belçika'yı konuk edecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Belçika'yı konuk edecek.
Trabzon'daki Beşirli Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Grubundaki 4 maçı da kazanarak namağlup lider durumda bulunan ay-yıldızlı ekip, son sıradaki Belçika'dan 1 puan alması durumunda bitime 1 hafta kala Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonuna katılmayı garantileyecek.
Kaynak: AA
voleybol, Belçika, Spor

YORUMLAR