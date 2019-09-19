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A Milli Futbol Takımı, 1 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA eylül ayı dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 36. sıraya çıktı.

19.09.2019 13:47A Milli Futbol Takımı, 1 basamak yükseldi
A Milli Futbol Takımı, FIFA eylül ayı dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 36. sıraya çıktı.

FIFA eylül ayı dünya sıralaması açıklandı. FIFA'nın resmi internet sitesinden açıklanan sıralamada Belçika zirvedeki yerini korudu. Fransa 2. sıraya çıkarken, Brezilya ise 3. sıraya geriledi.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Andorra ve Moldova galibiyetleriyle 1 basamak yükseldi. Milliler, puanını 1475 yaptı ve 36. basamağa çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 24 Ekim'de duyurulacak.

FIFA eylül ayı dünya sıralaması şöyle:

1 - Belçika: 1752

2 - Fransa: 1725

3 - Brezilya: 1719

4 - İngiltere: 1662

5 - Portekiz: 1643

6 - Uruguay: 1639

7 - İspanya: 1631

8 - Hırvatistan: 1625

9 - Kolombiya: 1622

10 - Arjantin: 1614

36 - TÜRKİYE: 1475 - İSTANBUL

A Milli Futbol Takımı, Brezilya, Belçika, Fransa, Spor

Kaynak: İHA

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